Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В Нижегородской области РФ дроны атаковали, предположительно, завод взрывчатых веществ

06 октября 2025, 09:33

В Нижегородской области РФ дроны атаковали, предположительно, завод взрывчатых веществ

Беспилотники атаковали, предположительно, завод взрывчатых веществ в Нижегородской области России. Иллюстративное фото Беспилотники атаковали, предположительно, завод взрывчатых веществ в Нижегородской области России. Иллюстративное фото

В Дзержинске Нижегородской области России дроны атаковали, предположительно, завод взрывчатых веществ имени Свердлова. Об этом со ссылкой на местные паблики сегодня пишет издание ASTRA.

Жители публикуют видео работы ПВО над городом. В местных чатах пишут, что беспилотники били по заводу имени Свердлова. 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сегодня утром сообщил, что в районе промышленной зоны Дзержинска силы ПВО ночью отразили атаку двадцати беспилотников. В результате падения обломков пострадал один человек.

Независимых подтверждений тому, что был атакован именно завод имени Свердлова, пока нет. Минобороны РФ сообщало о сбитии 20 беспилотников над Нижегородской областью.

В октябре 2024 года 16 беспилотников атаковали ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова», тогда был поврежден цех по производству гексогена и октогена. 

29 апреля завод взрывчатых веществ в Дзержинске атаковали 2 беспилотника, о последствиях неизвестно, но сотрудников завода во время атаки эвакуировали.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Россия Дзержинск Атака БПЛА военный завод Нижегородская область
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:26
В Феодосии после атаки дрона вспыхнул нефтеналивной терминал
10:10
Танк РФ переехал гражданскую машину под Великими Копанями — АТЕШ
08:43
Партизаны парализовали военные перевозки оккупантов в Запорожской области
13:43
В РФ распустили 88-ю бригаду «Эспаньола»: оккупанты перейдут в другие части
12:00
В Крыму снова урезали зарплаты бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Захватчики в оккупации готовят репрессии против родителей за обучение их детей в украинских школах
21:35
Россия хочет подключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме — Сибига
14:14
В Бердянске критический дефицит врачей на фоне оккупации
12:26
В Луганске «отправили под суд» защитницу Украины
12:22
Оккупанты ищут «вожатых» для лагерей на ВОТ Украины
11:44
На ВОТ Херсонщины медотходы РФ выбрасывают на свалки
11:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
10:53
Харцызск третий месяц без воды: Ольховское водохранилище обмелело
18:55
Двум украинским подросткам, получившим повестки от оккупантов, удалось уйти в Украину
16:38
Автозаправки закрываются: российский кризис ударил по оккупированному Донбассу
13:35
Удар украинского дрона по машине Леонтьева попал на видео
12:59
На ВОТ Херсонской области вводят лимит на топливо
11:48
Из-за удара беспилотника скончался представитель оккупационных властей Новой Каховки
11:00
В оккупированном Донецке возле «Донбасс Арены» развернули флаг Украины
10:32
В Новой Каховке тяжело ранен представитель оккупационных властей
все новости
10:26
В Феодосии после атаки дрона вспыхнул нефтеналивной терминал
10:10
Танк РФ переехал гражданскую машину под Великими Копанями — АТЕШ
09:56
На стороне России в войне против Украины участвуют до 5 тысяч кубинцев — Reuters
09:55
Силы обороны взяли в плен наркоманов и коллаборантов РФ под Покровском
09:48
Попытка прорвать блокаду Газы завершилась депортацией участников миссии Global Sumud
09:33
В Нижегородской области РФ дроны атаковали, предположительно, завод взрывчатых веществ
09:27
Трое человек ранены в результате атак армии РФ за сутки в Донецкой области
09:14
DeepState: оккупанты продвинулись на Запорожском и Днепропетровском направлениях
08:58
РФ ударила ФАБ-3000 по мосту через Северский Донец под Славянском
08:43
Партизаны парализовали военные перевозки оккупантов в Запорожской области
08:09
Россия атаковала Харьков ударными дронами: есть пострадавшие
21:42
В Краматорске впервые зафиксирован удар дроном на оптоволокне
18:10
Учителя на прифронтовых территориях будут получать ежемесячную надбавку 4000 грн — Свириденко
18:01
Военные продолжают зачищать территорию в районе Золотого Колодца и Кучеревого Яра
17:45
Во дворах Угледара — стихийные кладбища: год спустя тела погибших так и не перезахоронили
14:57
Более 400 Шахедов, «Калибры» и «Кинжалы»: Чем Россия сегодня атаковала Украину
12:12
Обстрелы Донецкой области: в Славянске ранены 5 человек, в Дружковке есть погибший
17:29
DeepState: Силы обороны освободили несколько населенных пунктов в Днепропетровской области
16:31
Китай помогает России определять цели для ракетных атак в Украине — разведка
15:00
Силы спецопераций ВСУ повредили ракетоноситель «Буян-М», шедший в Каспийское море
все новости
ВИДЕО
Нефтеналивной терминал загорелся в оккупированной Феодосии после атаки беспилотника. Кадр из видео В Феодосии после атаки дрона вспыхнул нефтеналивной терминал
06 октября, 10:26
Наркозависимые и предатели попали в плен СОУ под Покровском. Силы обороны взяли в плен наркоманов и коллаборантов РФ под Покровском
06 октября, 09:55
Момент удара российской ФАБ-3000 по переправе через Северский Донец в районе Райгородка. РФ ударила ФАБ-3000 по мосту через Северский Донец под Славянском
06 октября, 08:58
РФ нанесла удар по пассажирскому поезду. Фото: Сумская ОВА Россия обстреляла поезд «Шостка—Киев»: десятки раненых
04 октября, 14:19
Российская артиллерия на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили САУ и пушки российских войск на Краматорском направлении
03 октября, 16:49
Вид из кабины украинского МиГ-29. Пилот МиГ-29 с позывным Masked сбил две цели РФ ночью
03 октября, 13:03
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор