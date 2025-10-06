В Нижегородской области РФ дроны атаковали, предположительно, завод взрывчатых веществ

Беспилотники атаковали, предположительно, завод взрывчатых веществ в Нижегородской области России. Иллюстративное фото

В Дзержинске Нижегородской области России дроны атаковали, предположительно, завод взрывчатых веществ имени Свердлова. Об этом со ссылкой на местные паблики сегодня пишет издание ASTRA.

Жители публикуют видео работы ПВО над городом. В местных чатах пишут, что беспилотники били по заводу имени Свердлова.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сегодня утром сообщил, что в районе промышленной зоны Дзержинска силы ПВО ночью отразили атаку двадцати беспилотников. В результате падения обломков пострадал один человек.

Независимых подтверждений тому, что был атакован именно завод имени Свердлова, пока нет. Минобороны РФ сообщало о сбитии 20 беспилотников над Нижегородской областью.

В октябре 2024 года 16 беспилотников атаковали ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова», тогда был поврежден цех по производству гексогена и октогена.

29 апреля завод взрывчатых веществ в Дзержинске атаковали 2 беспилотника, о последствиях неизвестно, но сотрудников завода во время атаки эвакуировали.