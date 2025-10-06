У Феодосії після атаки дрона спалахнув нафтоналивний термінал

У ніч проти 6 жовтня у тимчасово окупованій Феодосії пролунало кілька потужних вибухів, після чого на місцевому нафтоналивному терміналі спалахнула пожежа.
На місці події вибухнув черговий резервуар із паливом, пише телеграм-канал «Кримський вітер».
Про сам удар по нафтобазі у Феодосії в мережі повідомлялося ще близько другої години ночі за київським часом.
Наголошується, що російська ППО намагалася збити безпілотник у небі над Феодосією, проте цього не вдалося зробити. Хоча прямо не вказується, що пожежа на нафтобазі виникла саме через атаку БПЛА.
Місцеві жителі також зауважили, що після удару по нафтобазі з Феодосії почали швидко вивозити залізничні склади.
Крім того, з'явилася інформація про приліт по військовій частині між Євпаторією та селом Уютне.
«Пошкоджено один із радарів», — йдеться у повідомленні.
На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удар по нафтобазі у Феодосії.
Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі в Дзержинську Нижегородської області Росії дрони атакували, ймовірно, завод вибухових речовин імені Свердлова.
