Бойцы президентской бригады спасли семью из Новогригоровки

Военнослужащие 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого провели смелую операцию по спасению гражданских из прифронтовой Новогригоровки.

Бойцы пешком вывели пожилую женщину и её внука в зону эвакуации — использование транспорта было невозможно. Путь указывали операторы БПЛА, направляя группу с помощью дронов.



Операция длилась полтора часа и проходила под руководством командира роты, отвечающего за оборону населённого пункта.







«Гражданские уже в безопасности. Ни один военнослужащий не получил ранений», — говорится в сообщении.