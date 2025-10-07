Бойцы президентской бригады спасли семью из Новогригоровки

Военнослужащие 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого провели смелую операцию по спасению гражданских из прифронтовой Новогригоровки.
Бойцы пешком вывели пожилую женщину и её внука в зону эвакуации — использование транспорта было невозможно. Путь указывали операторы БПЛА, направляя группу с помощью дронов.
Операция длилась полтора часа и проходила под руководством командира роты, отвечающего за оборону населённого пункта.
«Гражданские уже в безопасности. Ни один военнослужащий не получил ранений», — говорится в сообщении.
