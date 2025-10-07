Бійці президентської бригади врятували сім'ю з Новогригорівки

Військовослужбовці 3-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького провели сміливу операцію з порятунку цивільних з прифронтової Новогригорівки.

Бійці пішки вивели літню жінку та її онука в зону евакуації — використання транспорту було неможливим. Шлях вказували оператори БПЛА, направляючи групу за допомогою дронів.



Операція тривала півтори години та проходила під керівництвом командира роти, відповідального за оборону населеного пункту.







«Цивільні вже в безпеці. Жоден військовослужбовець не дістав поранень», — йдеться в повідомленні.