Россия в последние недели накапливала бронетанковую технику для активных штурмов под Покровском – ВСУ

Ситуация под Покровском. Фото: карта DeepState

Армия РФ в последние несколько недель накапливала бронетанковую технику в районе Покровской агломерации. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



В дальнейшем оккупанты планируют ее использовать для активных штурмовых действий.



«Несколько последних месяцев враг действовал преимущественно с применением тактики инфильтрации, избегая огневого контакта с нашими подразделениями при передвижении. Количество штурмовых действий в течение суток составляло не более пяти без использования техники. Поскольку враг не получил ожидаемого эффекта от такой тактики, он постепенно вернулся к штурмовым действиям», – отметили в 7-м корпусе.

Напомним, что ВСУ продвинулись на более чем 1,5 километра на Покровском направлении.