Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Росія в останні тижні накопичувала бронетанкову техніку для активних штурмів під Покровськом – ЗСУ
14 жовтня 2025, 22:00

Росія в останні тижні накопичувала бронетанкову техніку для активних штурмів під Покровськом – ЗСУ

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

Армія РФ в останні кілька тижнів накопичувала бронетанкову техніку в районі Покровської агломерації. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Надалі окупанти планують використовувати її для активних штурмових дій.

«Кілька останніх місяців ворог діяв переважно із застосуванням тактики інфільтрації, уникаючи вогневого контакту з нашими підрозділами під час пересування. Кількість штурмових дій протягом доби становила трохи більше п'яти без використання техніки. Оскільки ворог не отримав очікуваного ефекту від такої тактики, він поступово повернувся до штурмових дій», – зазначили у 7-му корпусі.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися на понад 1,5 кілометра на Покровському напрямку.

ТЕГИ

Місця
Покровський напрямок
Організації
ЗСУ ЗС РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Бронетехніка Штурми
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:44
Від Маріуполя до Кирилівки: Росія вилучила 25 тисяч житла українців, які виїхали з окупації
14:27
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:20
Донецька область: окупанти довели Монахівський кар'єр до пересихання
11:55
Окупанти «віджали» найбільше агропідприємство на ТОТ Запоріжжя
10:55
Авіація ЗСУ завдала удару по будівлі з російськими військовими в Олешках
12:44
У Криму скоротили виїзди «швидкої» через нестачу палива
11:49
В окупованому Алчевську пролунав вибух у квартирі — є загиблі
13:43
Донецьк поринув у паливну кризу — бензин на вагу золота та кілометрові черги
14:45
В Україні створять Держсистему евакуації: як вона працюватиме
08:32
В окупованому Донецьку затримала хлопця за «антиросійські коментарі» у соцмережах
15:49
Дрони вдарили по місцях базування російської техніки та особового складу в окупації
22:40
На ЗАЕС почали відновлювати зовнішнє електропостачання
21:11
Двом бойовикам угруповання «ДНР» повідомили про підозру у тортурах та сексуальному насильстві над жінкою на Донеччині
14:34
В армії РФ б'ють мобілізованих 5-ї бригади за відмову йти на штурм
11:11
Росія вивезла майже 600 дітей з ТОТ Донецької області у вересні
10:11
В окупованому Лисичанську жителі кількох районів четвертий рік чекають води та тепла – ОВА
17:59
Катували та ґвалтували жінку в «Ізоляції» в окупованому Донецьку: бойовикам «МДБ ДНР» повідомили про підозру
16:30
Росіяни хочуть заборонити рієлторську діяльність на окупованих територіях
13:53
Українські «Щелепи» знищили радар С-400: відео удару
10:33
У Феодосії триває пожежа на нафтобазі після атаки дрона
усі новини
21:31
«Азов» та ЗСУ не дали російській армії захопити Шахове під Добропіллям: окупанти втратили бронетехніку
21:01
Російські війська атакували Костянтинівку: поранені три людини
20:44
На Слов'янському напрямку кількість штурмів зменшилася, але втрати російських військ зросли – ЗСУ
20:04
Армія РФ вдарила по Новому Кавказу на Донеччині: виникла масштабна пожежа, загинули тварини
19:15
ЗСУ просунулися на понад 1,5 кілометра на Покровському напрямку – Сирський
19:00
Екс«регіонала» заарештували заочно за земельні махінації на 160 млн грн: хто такий Юра Єнакіївський
18:44
У СБУ пояснили, чому Зеленський позбавив Труханова українського громадянства
18:06
У Дружківці відділення ПФУ тимчасово зупиняє прийом громадян
18:06
Російська армія з двох сторін намагалася прорватися у Мирноград: ЗСУ відбили атаки та знищили техніку
18:04
МіГ-29 ЗСУ завдав удару бомбами HAMMER по операторах дронів РФ
17:44
Зеленський позбавив громадянства України Труханова та Царьова. Що відомо
17:39
Постраждала дитина під час обстрілу прифронтового Херсона
17:37
ЗСУ знищили 13 мотоциклістів РФ під Володимирівкою
16:44
Від Маріуполя до Кирилівки: Росія вилучила 25 тисяч житла українців, які виїхали з окупації
16:37
63-я бригада показала збиття російських дронів «Молнія»
16:14
Колишнього народного депутата Іванющенка заочно заарештували
15:14
Єврокомісія оштрафувала на 157 мільйонів євро Gucci, Chloé та Loewe за цінову змову
14:38
У Білорусі заявили, що передача Україні Tomahawk призведе до ядерної війни
14:35
НАТО не зобов'язане збивати російські літаки — Рютте
14:27
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
усі новини
ВІДЕО
Удар по російській бронетехніці під Добропіллям. Фото: кадр із відео «Азов» та ЗСУ не дали російській армії захопити Шахове під Добропіллям: окупанти втратили бронетехніку
14 жовтня, 21:31
Удар по російській бронетехніці під Мирноградом. Фото: кадр із відео Російська армія з двох сторін намагалася прорватися у Мирноград: ЗСУ відбили атаки та знищили техніку
14 жовтня, 18:06
Наслідки скидання AASM HAMMER на дроноводів ЗС РФ. МіГ-29 ЗСУ завдав удару бомбами HAMMER по операторах дронів РФ
14 жовтня, 18:04
ЗСУ знищили 13 мотоциклістів РФ під Володимирівкою ЗСУ знищили 13 мотоциклістів РФ під Володимирівкою
14 жовтня, 17:37
63-я бригада показала збиття російських дронів «Молнія» 63-я бригада показала збиття російських дронів «Молнія»
14 жовтня, 16:37
МіГ-31 РФ. НАТО не зобов'язане збивати російські літаки — Рютте
14 жовтня, 14:35

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір