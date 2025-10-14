Росія в останні тижні накопичувала бронетанкову техніку для активних штурмів під Покровськом – ЗСУ

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

Армія РФ в останні кілька тижнів накопичувала бронетанкову техніку в районі Покровської агломерації. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Надалі окупанти планують використовувати її для активних штурмових дій.



«Кілька останніх місяців ворог діяв переважно із застосуванням тактики інфільтрації, уникаючи вогневого контакту з нашими підрозділами під час пересування. Кількість штурмових дій протягом доби становила трохи більше п'яти без використання техніки. Оскільки ворог не отримав очікуваного ефекту від такої тактики, він поступово повернувся до штурмових дій», – зазначили у 7-му корпусі.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися на понад 1,5 кілометра на Покровському напрямку.