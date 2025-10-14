Украинская армия отбила массированный штурм и уничтожила бронетехнику российских войск на Константиновском направлении

Удар по российскому танку на Константиновском направлении. Фото: кадр из видео

На днях российские оккупанты предприняли попытку массированного механизированного штурма на Константиновском направлении. Об этом сообщили в батальоне беспилотных систем Black Raven 93-й механизированной бригады ВСУ.



Бойцы Black Raven совместно с другими подразделениями 93-й ОМБр и смежниками из других бригад отбили штурм.



Судя по видео, украинские военные поразили танки Т-72, БТР-80, БТР-82 и БМП-2.

Напомним, что Россия в последние недели накапливала бронетанковую технику для активных штурмов под городом Покровск Донецкой области.