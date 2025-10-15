У России есть план дальнейшего военного использования территории Беларуси – разведка

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Службы внешней разведки Олег Иващенко. Фото: ОПУ

15 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителем Службы внешней разведки Олегом Иващенко. Об этом сообщил сам Зеленский.



По его словам, Иващенко доложил по поводу российского плана дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси



«На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнеров, которым это может угрожать», – отметил президент.

Напомним, что 14 октября Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова и экс-нардепа Олега Царева.