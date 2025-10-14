Зеленский лишил гражданства Украины Труханова и Царева. Что известно

Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: Труханов в Телеграм

14 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о прекращении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова и бывшего народного депутата Олега Царева. Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.



По словам источников, указы не публикуют, поскольку они содержат персональные данные.



Ранее 14 октября Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в некоторых регионах.



«Глава СБУ Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборантам в прифронтовых регионах и на юге нашего государства. Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц – подготовлены соответствующие решения по ним. Указы подписал», – сказал президент.



На этом совещании также присутствовал действующий глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



«Отдельно обсудили ситуацию на Днепровщине. Я поблагодарил Сергея Лысака, главу областной военной администрации, за эффективную работу на этом направлении и определил для него следующие задания. Документы на этот счет – вскоре», – добавил Зеленский.



Одесское издание «Думская» со ссылкой на источники сообщило, что именно Лысака назначат главой Одесской городской военной администрации.



За сутки до решения Зеленского, 13 октября, на сайте президента Украины опубликовали петицию насчет прекращения гражданства Труханова в связи с тем, что «в открытых источниках не раз появлялись материалы журналистских расследований, содержащие данные о наличии у Геннадия Труханова паспорта гражданина Российской Федерации и российского налогового номера». Петиция за сутки набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч голосов.



При этом 14 октября Зеленский ответил на петицию о создании Одесской городской военной администрации. Она датирована 24 сентября и также набрала необходимые 25 тысяч голосов. Зеленский заявил, что решение о создании военных администраций принимается президентом Украины по представлению областных государственных администраций или военного командования, поэтому он направил письма главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и главе Одесской ОВА Олегу Киперу, чтобы они «при наличии правовых оснований приняли меры для надлежащего реагирования».



Сам Труханов опровергает наличие у него российского гражданства и называет все это «провокацией».



«За эти годы я прошел все возможные проверки, которые это опровергли – официально и документально», – утверждает он.



Труханов – мэр Одессы с 2014 года. Бывший народный депутат седьмого созыва Верховной Рады и экс-депутат Одесского горсовета нескольких созывов.



Царев – бывший нардеп от «Партии регионов» нескольких созывов ВРУ и экс-глава фейкового «парламента Новороссии», подозреваемый в государственной измене и заочно осужденный за финансирование российской агрессии против Украины и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя.

Напомним, что бывшего народного депутата от «Партии регионов» Юрия Иванющенко заочно арестовали.