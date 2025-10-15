Британия обнародовала сумму замороженных российских активов

Иллюстративное фото

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Великобритания заморозила российские активы на сумму более £28,7 млрд (около $38,3 млрд). Об этом говорится в свежем отчете Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI), которое входит в структуру британского Минфина, за 2024—2025 годы.

Согласно данным ведомства, за последний год объем заблокированных активов вырос более чем вдвое — с £10,2 млрд до £22,5 млрд.

В отчетный период под антироссийские ограничения попали 74 физических лица и 117 компаний. Всего, по состоянию на 5 апреля 2025 года, в санкционном списке OFSI числится 2 113 российских граждан и организаций — это 44,6% всех действующих ограничений.

На втором месте по объему замороженных активов остается ливийский режим — почти £13 млрд, а на третьем — Беларусь с £1,18 млрд.

Напомним, Великобритания расширила санкционный список против России, включив в него нефтяные компании «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть».