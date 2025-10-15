Британія оприлюднила суму заморожених російських активів

Ілюстративне фото

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року Велика Британія заморозила російських активів на суму понад £28,7 млрд (близько $38,3 млрд). Про це йдеться у свіжому звіті Управління із здійснення фінансових санкцій (OFSI), яке входить до структури британського Мінфіну, за 2024—2025 роки.

За даними відомства, за останній рік обсяг заблокованих активів зріс більш ніж удвічі — з £10,2 млрд до £22,5 млрд.

У звітний період під антиросійські обмеження потрапили 74 фізичні особи та 117 компаній. Загалом, станом на 5 квітня 2025 року, у списку санкцій OFSI міститься 2 113 російських громадян і організацій — це 44,6% усіх чинних обмежень.

На другому місці за обсягом заморожених активів залишається лівійський режим — майже £13 млрд, а на третьому — Білорусь із £1,18 млрд.

Нагадаємо, Велика Британія розширила список санкцій проти Росії, включивши в нього нафтові компанії «ЛУКОЙЛ» і «Роснафта».