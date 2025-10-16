В Украине появился первый военный омбудсман

Военный омбудсман Ольга Решетилова (Кобылинская). Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) на должность военного омбудсмана. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Другим указом президент освободил Решетилову от должности уполномоченной по защите прав военнослужащих и членов их семей. Она стала первым в истории Украины военным омбудсманом. Офис военного омбудсмана станет постоянным консультативным органом при президенте Украины.

Его задачей будет обеспечение гражданского контроля за соблюдением прав всех категорий Сил обороны — действующих военных, бойцов добровольческих формирований, резервистов, участников движения сопротивления на оккупированных территориях и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.



Военный омбудсман сможет рассматривать жалобы, проводить проверки и вырабатывать решения по проблемным вопросам прохождения службы.

