В Україні з'явився перший військовий омбудсман

Військовий омбудсман Ольга Решетилова (Кобилинська). Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) на посаду військового омбудсмана. Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Іншим указом президент звільнив Решетилову з посади уповноваженої із захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Вона стала першим в історії України військовим омбудсманом. Офіс військового омбудсмана стане постійним консультативним органом за президента України.

Його завданням буде забезпечення цивільного контролю за дотриманням прав усіх категорій Сил оборони — військових, бійців добровольчих формувань, резервістів, учасників руху опору на окупованих територіях і правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.



Військовий омбудсман зможе розглядати скарги, проводити перевірки та виробляти рішення щодо проблемних питань проходження служби.

