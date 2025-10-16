Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
В Україні з'явився перший військовий омбудсман
16 жовтня 2025, 12:07

В Україні з'явився перший військовий омбудсман

Військовий омбудсман Ольга Решетилова (Кобилинська). Фото з відкритих джерел Військовий омбудсман Ольга Решетилова (Кобилинська). Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) на посаду військового омбудсмана. Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Іншим указом президент звільнив Решетилову з посади уповноваженої із захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Вона стала першим в історії України військовим омбудсманом. Офіс військового омбудсмана стане постійним консультативним органом за президента України.

Його завданням буде забезпечення цивільного контролю за дотриманням прав усіх категорій Сил оборони — військових, бійців добровольчих формувань, резервістів, учасників руху опору на окупованих територіях і правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Військовий омбудсман зможе розглядати скарги, проводити перевірки та виробляти рішення щодо проблемних питань проходження служби.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив Сергія Лисака начальником Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області. До призначення Сергій Лисак очолював Дніпропетровську ОВА. 

ТЕГИ

Організації
Офіс військового омбудсмана
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
08:20
У Криму прискорюють будівництво військового госпіталю через втрати РФ
22:58
У Луганську спалахнув житловий будинок: вогонь міг супроводжуватися вибухом
19:01
У Феодосії посилилася бензинова криза: городянам обмежили продаж палива
18:14
У захопленому Маріуполі вантажівка протаранила трамвай з пасажирами
16:42
На окупованій Луганщині сталася аварія на водогонах: без питної води залишилися 200 тисяч людей – ОВА
14:53
Військовий РФ погрожував ножем і зґвалтував дівчину в окупованому Зугресі на Донеччині
12:53
ГРВІ та грип на окупованій Луганщині: чотири школи закрилися на карантин
11:11
РФ встановлює камери в транспорті на окупованих територіях
10:49
В окупованому Донецьку затримали російського військового, який платив восьмикласниці за інтимні фото та відео
16:44
Від Маріуполя до Кирилівки: Росія вилучила 25 тисяч житла українців, які виїхали з окупації
14:27
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:20
Донецька область: окупанти довели Монахівський кар'єр до пересихання
11:55
Окупанти «віджали» найбільше агропідприємство на ТОТ Запоріжжя
10:55
Авіація ЗСУ завдала удару по будівлі з російськими військовими в Олешках
12:44
У Криму скоротили виїзди «швидкої» через нестачу палива
11:49
В окупованому Алчевську пролунав вибух у квартирі — є загиблі
13:43
Донецьк поринув у паливну кризу — бензин на вагу золота та кілометрові черги
14:45
В Україні створять Держсистему евакуації: як вона працюватиме
08:32
В окупованому Донецьку затримала хлопця за «антиросійські коментарі» у соцмережах
15:49
Дрони вдарили по місцях базування російської техніки та особового складу в окупації
усі новини
12:33
Обстріл Херсона з РСЗВ: район Корабел під більш ніж 25 ударами
12:28
Російські війська вдарили по вантажівці «Нової пошти» поблизу Краматорська: згоріли понад сотня посилок
12:07
В Україні з'явився перший військовий омбудсман
11:44
ППО збила всього 14% ракет РФ у нічній атаці на енергетику України
11:39
Українська армія вночі уразила один із найстаріших НПЗ у Росії
11:25
«Подвійний терор»: росіяни атакують «шахедами» з касетними боєприпасами та повторно б'ють по рятувальниках та енергетиках – Зеленський
11:23
Трамп створює «фонд перемоги» для України за рахунок мит проти Китаю
11:19
ЗСУ розповіли, чим РФ атакувала енергетику України вночі
10:50
Над Черніговом зафільмували політ «Шахеда» на низькій висоті
10:43
Енергосистема під навантаженням: по Україні вводять обмеження
10:20
ЗСУ знищили колону легкої техніки російських окупантів
10:13
Росія вночі ракетами та дронами вдарила по об'єктах газовидобутку на Полтавщині: їхня робота зупинена
09:59
ЗСУ утримують позиції в Куп'янську, незважаючи на хаос в обороні
09:58
Російські дрони вночі та вранці атакували Краматорськ: влучання біля будинків та по вантажівці
09:56
Найважчі бої — під Покровськом та Оріховим: Росія посилила наступ на Донбас та Запоріжжя
08:38
Атака дронів знеструмила селища у Волгоградській та Воронезькій областях
08:28
Обстріл Донеччини: один загиблий та шість поранених за добу
08:20
У Криму прискорюють будівництво військового госпіталю через втрати РФ
08:10
ЗСУ відкинули російські війська під Добропіллям – DeepState
07:40
Росія атакувала Ніжин: дрони влучили в будинок та логістичний об'єкт
усі новини
ВІДЕО
Shahed над Чернігівом. Над Черніговом зафільмували політ «Шахеда» на низькій висоті
16 жовтня, 10:50
Наслідки атак дронів на мототехніку ЗС РФ. ЗСУ знищили колону легкої техніки російських окупантів
16 жовтня, 10:20
Скріншот Життя під обстрілами: як живе Кушугумська громада біля фронту
15 жовтня, 22:40
Скріншот: t.me/petrenko_iHS Росія заявила про контроль над Новопавлівкою: ситуація на півдні Покровська залишається напруженою
15 жовтня, 22:21
Скріншот Росія посилює удари по залізницях України: наслідки та мета ударів
15 жовтня, 20:09
Скріншот У Курську зафіксували спалах нетипової дифтерії після прибуття громадян із КНДР
15 жовтня, 19:22

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір