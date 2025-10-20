НАБУ и САП сообщили о подозрении главе облсовета и его жене-нардепу в недостоверном декларировании

Следственные действия. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении главе Одесского областного совета Григорию Диденко и его супруге — народному депутату Украины IX созыва от фракции «Слуга народа» Юлии Диденко. По данным следствия, они внесли в свои декларации недостоверные сведения.

Следователи установили, что чиновник и народная депутатка в ежегодных имущественных декларациях за 2021—2023 годы не указали имущество на сумму более 8 миллионов гривен. Кроме того, прокурор САП подал в суд иск о признании необоснованными активов супругов на сумму почти 5 миллионов гривен с целью их взыскания в пользу государства.

Согласно материалам НАБУ, в 2021—2024 годах глава облсовета и его жена приобрели имущества почти на 5 миллионов гривен, не имея подтвержденных источников дохода. Среди активов — взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).



Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины — внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию. Расследование продолжается. Суду предложено конфисковать имущество семьи на сумму около 5 миллионов гривен.