НАБУ та САП повідомили про підозру голові облради та її дружині-нардепу у недостовірному декларуванні

Слідчі дії. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові Одеської обласної ради Григорію Діденку та його дружині — народній депутатки України IX скликання від фракції «Слуга народу» Юлії Діденко. За даними слідства, вони внесли до своїх декларацій недостовірні відомості.

Слідчі встановили, що чиновник та народна депутатка у щорічних майнових деклараціях за 2021—2023 роки не вказали майно на суму понад 8 мільйонів гривень. Крім того, прокурор САП подав до суду позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму майже 5 мільйонів гривень з метою їхнього стягнення на користь держави.

Згідно з матеріалами НАБУ, у 2021—2024 роках голова облради та її дружина придбали майна майже на 5 мільйонів гривень, не маючи підтверджених джерел доходу. Серед активів — внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 та 2024 років випуску).



Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — внесення свідомо недостовірних відомостей до декларації. Розслідування продовжується. Суду запропоновано конфіскувати майно сім'ї на суму близько 5 мільйонів гривень.