В НГУ показали, как оптоволокно окутало Покровское направление

Покровский район весь в оптоволокне.

И снова километры оптоволокна, словно паутиной, затянули лесополосы на Покровском направлении. Видео с линии фронта опубликовал канал командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.



Командующий отметил, что активность вражеских дронов остаётся высокой, но украинские беспилотники также эффективно работают, отражая штурмы и уничтожая силы противника.

«Вместе с дронами стойко и профессионально действуют наши воины и на других участках фронта. В целом за сутки гвардейцы уничтожили 16 единиц автомобильной техники, 2 РСЗО, 8 артиллерийских систем, 5 РЛС и 4 склада боеприпасов», — сообщил Александр Пивненко.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 28 попыток вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах 11 населённых пунктов, включая Покровск. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 24 атаки.



