В НГУ показали, как оптоволокно окутало Покровское направление

И снова километры оптоволокна, словно паутиной, затянули лесополосы на Покровском направлении. Видео с линии фронта опубликовал канал командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.
Командующий отметил, что активность вражеских дронов остаётся высокой, но украинские беспилотники также эффективно работают, отражая штурмы и уничтожая силы противника.
«Вместе с дронами стойко и профессионально действуют наши воины и на других участках фронта. В целом за сутки гвардейцы уничтожили 16 единиц автомобильной техники, 2 РСЗО, 8 артиллерийских систем, 5 РЛС и 4 склада боеприпасов», — сообщил Александр Пивненко.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 28 попыток вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах 11 населённых пунктов, включая Покровск. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 24 атаки.
