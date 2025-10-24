Дрони б'ють по станціях у Бєлгородській області у відповідь на обстріли Харкова

Кадр з українського дрона.

Після російських ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова ЗСУ завдали ударів у відповідь по території Бєлгородської області. Відео атак опублікував волонтер Сергій Стерненко.



«Як по ТЕЦ Бєлгорода ракетами, так і по підстанціях FPV-дронами. Буде більше. Санітарна зона розшириться. Закиньте на електроріз!», — йдеться в описі до відео.



На кадрах видно, як FPV-дрони вражають об'єкти енергетичної інфраструктури на території Бєлгородської області.