Обстрел Донецка: погибли двое, семеро эвакуированы

Поздним вечером, 26 октября, в Донецке произошли обстрелы, в результате которых пострадали жилые кварталы города.



В Ленинском районе вспыхнули два пожара — на 4-м и 8-м этажах многоквартирного дома на Ленинском проспекте. Огонь также повредил балконы на верхних этажах, разрушено 14 окон.



В Буденновском районе, по предварительным данным, загорелся жилой дом на улице Независимости. От взрыва выбило около 30 окон и поврежден фасад здания. С места происшествия эвакуировали семь человек.



По информации оккупационных структур, в результате обстрелов погибли двое человек, еще одна женщина получила ранения и была госпитализирована.

Напомним, вчера, 26 октября, российский FPV-дрон атаковал центр Дружковки. В результате погибла мирная жительница, еще одна получила тяжелые ранения.