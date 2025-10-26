Російський дрон атакував центр Дружківки: є загибла та постраждала

FPV-дрон ударив по пішохідній зоні у Дружківці Донецької області. Фото: t.me/slav_kram

Вдень, 26 жовтня, російські війська завдали удару по центру міста Дружківка Донецької області. Як повідомляє новинний Telegram-канал «Слов'янськ/Краматорськ», FPV-дрон уразив пішохідну зону на Соборній площі.



Серед мирного населення є постраждалі: жінка 1951 року народження отримала поранення грудної клітки та ноги, померла у лікарні; жінка 1975 року народження отримала тяжкі травми, їй ампутували нижню кінцівку.

Пошкоджень будівель у результаті атаки не зафіксовано. Інформація уточнюється.

FPV-дрон ударив по пішохідній зоні у Дружківці Донецької області. Фото: t.me/slav_kram

Нагадаємо, минулої доби російські війська 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини.