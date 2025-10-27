Обстріл Донецька: загинули двоє, семерих евакуйовано

Внаслідок обстрілу Донецька вогнем охоплено два райнони. Скріншот

Пізнього вечора, 26 жовтня, у Донецьку сталися обстріли, внаслідок яких постраждали житлові квартали міста.



У Ленінському районі спалахнули дві пожежі — на 4-му та 8-му поверхах багатоквартирного будинку на Ленінському проспекті. Вогонь також пошкодив балкони на верхніх поверхах, зруйновано 14 вікон.



У Будьонівському районі, за попередніми даними, спалахнув житловий будинок на вулиці Незалежності. Від вибуху вибило близько 30 вікон та пошкоджено фасад будівлі. З місця події евакуювали семерих людей.



За інформацією окупаційних структур, внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще одна жінка отримала поранення та була ушпиталена.

Нагадаємо, вчора, 26 жовтня, російський FPV-дрон атакував центр Дружківки. В результаті загинула мирна мешканка, ще одна зазнала тяжких поранень.