Комбинированный удар по Запорожью: 17 пострадавших, погибших — двое

Россия нанесла массированный удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

В ночь на 30 октября российская армия несколько часов подряд атаковала Запорожье и Запорожский район. По городу было выпущено не менее 20 беспилотников и 8 ракет. Об этом сообщает Запорожская ОВА. Одно из попаданий пришлось на общежитие — там обрушились несколько этажей. В жилых кварталах возникли пожары, повреждены объекты инфраструктуры.



По данным спасателей, количество пострадавших на момент публикации составляет 11 человек. Предварительно, под завалами может находиться еще один гражданский — поисково-спасательная операция продолжается.



Обновлено: деблокировали тела двоих людей из-под завалов общежития. По уточненной информации, количество пострадавших составляет 17 людей, погибших — двое.

Среди раненых — шестеро детей: трое мальчиков и трое девочек в возрасте от трех до шести лет.

В результате комбинированной атаки дронами и ракетами повреждены пять многоэтажных и несколько частных домов. Разрушено общежитие и пострадали инфраструктурные объекты.



Экстренные службы ликвидируют последствия обстрела и оказывают помощь жителям. Двое пострадавших — 45-летняя женщина и 20-летний мужчина — госпитализированы. Еще две женщины получили медицинскую помощь на месте и отказались от госпитализации.

Напомним, в прифронтовых селах Запорожья остаются 9,5 тысячи человек.