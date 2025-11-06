Спецпризначенці СБУ за 2025 рік ліквідували у Покровську понад 9500 російських окупантів

СБУ показала кадри знищення окупантів у Покрвоську. Фото: скриншот

Спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України систематично знищують російські війська у прифронтовому Покровську та його околицях. СБУ показала кадри знищення окупантів у місті.



За останній рік військовослужбовці СБУ ліквідували понад 9,5 тисячі російських окупантів.



Крім того, воїни вразили 255 танків, 433 ББМ, 343 артилерійські системи та РСЗВ, 78 засобів ППО, 12 засобів РЕБ/РЕР, 4 553 одиниці автотранспорту, 3 824 ворожі позиції та зміцнення та 65 складів з боєприпасами.



Раніше ми писали, що поля під Покровськом на Донеччині виявилися буквально покритими оптоволоконними кабелями.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

