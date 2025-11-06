Поля под Покровском затянуты оптоволокном — тысячи дронов РФ

Поля из оптоволокна под Покровском.

Поля под Покровском в Донецкой области оказались буквально покрытыми оптоволоконными кабелями. Об этом свидетельствует опубликованное видео, на котором видно, как на десятки километров украинские поля затянуты проводами.

«Дронов — больше, чем птиц», — говорится в подписи к ролику.

По данным Сил обороны Украины, только за последние сутки российские войска использовали 3992 дрона-камикадзе для атак на украинские позиции.



Всего зафиксировано 276 боевых столкновений, из которых более 36% (около 100) пришлись на Покровское направление. Именно здесь украинские бойцы отражают постоянные попытки наступления врага в районах 15 населённых пунктов.

Из-за высокой концентрации войск противника командование ВС РФ перебросило в Донецкую область подразделения ударных БПЛА, ранее действовавшие на Сумщине.



Ранее в Нацгвардии Украины показывали, как фронт под Покровском буквально «окутан» оптоволокном — кабели растянуты между деревьями и вдоль лесополос, создавая плотную сеть, через которую противник координирует дроны.



Напомним, 4 ноября бойцы ГУР нанесли точный удар по штабу российского подразделения «Рубикон» в оккупированной Авдеевке.



Автор новости: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»