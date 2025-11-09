Вашингтон приостановил военные поставки Киеву

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Axios

США временно приостановили поставки оружия, предназначенного для Украины, из-за угрозы остановки работы федерального правительства (шатдауна). Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники в Госдепартаменте.



По данным журналистов, под временную заморозку попали поставки ракет класса «воздух–воздух» AMRAAM, а также боевых систем Aegis и HIMARS, ранее предназначенных для передачи украинской стороне через союзников по НАТО.



Источники издания отметили, что решение связано не с изменением позиции Вашингтона по вопросу поддержки Украины, а исключительно с административными и бюджетными трудностями внутри страны.



«Эта пауза не отражает никаких изменений в политике США в отношении Украины, — подчеркнул представитель Госдепартамента. — Речь идет о временных мерах, вызванных техническими ограничениями из-за шатдауна».



Как уточняет Axios, почти три четверти сотрудников Госдепартамента, отвечавших за координацию поставок вооружений союзникам, были вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск. Из-за этого возникли задержки в оформлении экспортных лицензий и логистике.



В американском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что поставки будут возобновлены сразу после урегулирования вопроса с финансированием работы правительства. «Как только Конгресс утвердит бюджет, все процедуры будут восстановлены, и поставки продолжатся в обычном режиме», — заверили источники из Госдепа.

Автор новости: Наталья Нестеренко — выпускающая редактор «Новостей Донбасса»