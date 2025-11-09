Вашингтон призупинив воєнні поставки Києву

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Axios

США тимчасово призупинили постачання зброї, призначеної для України через загрозу зупинки роботи федерального уряду (шатдауну). Про це повідомляє видання Axios із посиланням на джерела у Держдепартаменті.



За даними журналістів, під тимчасове заморожування потрапили постачання ракет класу «повітря-повітря» AMRAAM, а також бойових систем Aegis та HIMARS, які раніше були призначені для передачі українській стороні через союзників по НАТО.



Джерела видання зазначили, що рішення пов'язане не зі зміною позиції Вашингтона щодо підтримки України, а виключно з адміністративними та бюджетними труднощами всередині країни.



«Ця пауза не відображає жодних змін у політиці США щодо України, — наголосив представник Держдепартаменту. — Йдеться про тимчасові заходи, викликані технічними обмеженнями через шатдаун».



Як уточнює Axios, майже три чверті співробітників Держдепартаменту, які відповідали за координацію постачання озброєнь союзникам, були змушені піти у неоплачувану відпустку. Через це виникли затримки в оформленні експортних ліцензій та логістики.



В американському зовнішньополітичному відомстві розраховують, що постачання буде відновлено одразу після врегулювання питання з фінансуванням роботи уряду. «Щойно Конгрес затвердить бюджет, всі процедури будуть відновлені, і постачання триватимуть у звичайному режимі», — запевнили джерела з Держдепу.

Авторка новини: Наталія Нестеренко — випускова редакторка «Новин Донбасу»