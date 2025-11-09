Столтенберг: Війни в Україні можна було запобігти, НАТО вирішило не втручатися

Єнс Столтенберг. Фото з відкритих джерел

Колишній генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг визнав, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну можна було запобігти. Про це повідомляє The Times, посилаючись на одкровення ексглави альянсу.



За словами Столтенберга, вранці 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський зателефонував йому з бункера у Києві. Це був один із найнапруженіших моментів перших годин війни. Президент України благав НАТО втрутитися та встановити безполітну зону над Україною, щоб зупинити масовані російські авіаудари.



Зеленський нагадав, що подібні заходи вже вживалися в Боснії та північному Іраку, проте відповідь альянсу виявилася негативною. Столтенберг пояснив відмову тим, що запровадження безпольотної зони «вимагало б знищення російських систем ППО на території Росії і Білорусі та готовності збивати російські літаки».



«Це призвело б до прямого військового зіткнення між НАТО та Росією, — цитує видання слова Столтенберга. — Ризик глобального конфлікту, аж до Третьої світової війни, був надто великим».

За словами колишнього генсека, завершення цієї розмови стало для нього «надзвичайно болючим».

Він зізнається, що тоді побоювався, що цей дзвінок може бути останнім у житті Зеленського. «Я розумів, наскільки відчайдушним було його становище, але уникнути ескалації було необхідно», — зазначив Столтенберг.

Він також додав, що президент США Джо Байден повністю підтримав це рішення. «Сполучені Штати не ризикуватимуть початком Третьої світової заради України», — заявив американський лідер, за словами Столтенберга.



Авторка новини: Наталія Нестеренко — випускова редакторка «Новин Донбасу»