Нашли FPV-дрон на оптоволокне: бойцы перерезали кабель и сняли боевую часть

Российский FPV-дрон.

Украинские военнослужащие при проверке одного из логистических маршрутов нашли российский FPV-дрон, подключённый к оптоволоконному кабелю. Видео с места быстро разошлось в Telegram-каналах.



Солдатами был перерезан кабель, после чего они аккуратно извлекли боевую часть дрона и обезвредили устройство. Такие находки подтверждают, что противник всё шире использует FPV-платформы с оптоволоконным управлением, чтобы обойти радиоподавление.



По словам очевидцев, повезло, что дрон был обнаружен с обратной стороны — то есть в положении, когда минимален риск мгновенного подрыва.



Предварительно оптоволоконный кабель безопаснее перерезать с дистанции (на случай установки самоподрыва при потере сигнала), а извлечение или отключение детонатора должны выполняться до обесточивания устройства, а не после.



«Эти предостережения подкрепляются случаями, когда попытки схватить или перенести такие устройства приводили к подрывам», — говорится в сообщении.

Инцидент ещё раз подчёркивает, как быстро меняются тактики применения беспилотников и насколько важны аккуратность и соблюдение техники безопасности при обращении с обнаруженными дронами.



Напомним, российские войска осуществили 3 469 обстрелов, из них 91 — с применением реактивных систем залпового огня, и задействовали 2 452 дрона-камикадзе.



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»