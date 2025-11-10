Нашли FPV-дрон на оптоволокне: бойцы перерезали кабель и сняли боевую часть

Украинские военнослужащие при проверке одного из логистических маршрутов нашли российский FPV-дрон, подключённый к оптоволоконному кабелю. Видео с места быстро разошлось в Telegram-каналах.
Солдатами был перерезан кабель, после чего они аккуратно извлекли боевую часть дрона и обезвредили устройство. Такие находки подтверждают, что противник всё шире использует FPV-платформы с оптоволоконным управлением, чтобы обойти радиоподавление.
По словам очевидцев, повезло, что дрон был обнаружен с обратной стороны — то есть в положении, когда минимален риск мгновенного подрыва.
Предварительно оптоволоконный кабель безопаснее перерезать с дистанции (на случай установки самоподрыва при потере сигнала), а извлечение или отключение детонатора должны выполняться до обесточивания устройства, а не после.
«Эти предостережения подкрепляются случаями, когда попытки схватить или перенести такие устройства приводили к подрывам», — говорится в сообщении.
Инцидент ещё раз подчёркивает, как быстро меняются тактики применения беспилотников и насколько важны аккуратность и соблюдение техники безопасности при обращении с обнаруженными дронами.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
