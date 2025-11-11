ВС РФ пытаются прорваться к Малой Токмачке на Запорожском направлении

Военные РФ, взятые в плен на Запорожском направлении.

На Запорожском направлении ВС РФ пытаются прорваться к Малой Токмачке. Об этом сообщает военный Telegram-канал «Мнение Фронтовика ∆».



Каждый день противник предпринимает новые попытки, нагоняет технику и привлекает силы ДРГ, чтобы пройти в тыл к Орехову.

«Пока без успеха для врага. Каждый день на баланс фонда обмена капают новые лица», — отмечает автор.



Спикер оперативного командования «Юг» Владислав Волошин сообщил, что ситуация на юге Украины остаётся сложной.



Противник продолжает артиллерийские обстрелы и удары дронами по позициям Сил обороны, а также активно проводит штурмы и попытки инфильтрации вглубь нашей обороны.



Также по сообщениям Генштаба ВСУ, на Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Приморского.



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»