ЗС РФ намагаються прорватися до Малої Токмачки на Запорізькому напрямку

Військові РФ, взяті в полон на Запорізькому напрямку.

На Запорізькому напрямку ЗС РФ намагаються прорватися до Малої Токмачки. Про це повідомляє військовий Telegram-канал «Думка Фронтовика ∆».



Щодня противник робить нові спроби, наганяє техніку та залучає сили ДРГ, щоб пройти в тил до Оріхова.

«Поки без успіху для ворога. Щодня на баланс фонду обміну надходять нові обличчя», — зазначає автор.



Речник оперативного командування «Південь» Владислав Волошин повідомив, що ситуація на півдні України залишається складною.



Противник продовжує артилерійські обстріли та удари дронами по позиціях Сил оборони України, а також активно проводить штурми та спроби інфільтрації вглиб нашої оборони.



Також, за повідомленнями Генштабу ЗСУ, на Оріхівському напрямку окупанти п'ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Приморського.



Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»