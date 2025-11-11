ЗС РФ намагаються прорватися до Малої Токмачки на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку ЗС РФ намагаються прорватися до Малої Токмачки. Про це повідомляє військовий Telegram-канал «Думка Фронтовика ∆».
Щодня противник робить нові спроби, наганяє техніку та залучає сили ДРГ, щоб пройти в тил до Оріхова.
«Поки без успіху для ворога. Щодня на баланс фонду обміну надходять нові обличчя», — зазначає автор.
Речник оперативного командування «Південь» Владислав Волошин повідомив, що ситуація на півдні України залишається складною.
Противник продовжує артилерійські обстріли та удари дронами по позиціях Сил оборони України, а також активно проводить штурми та спроби інфільтрації вглиб нашої оборони.
Також, за повідомленнями Генштабу ЗСУ, на Оріхівському напрямку окупанти п'ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Приморського.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
