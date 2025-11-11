В Краматорске россияне дроном ударили по местному парку

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Александр Гончаренко

Российская армия днем во вторник, 11 ноября, дроном нанесла удар по одному из местных парков отдыха в Краматорске. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



Оккупанты использовали БПЛА «Италмас».



«Повреждена конструкция футбольной площадки. Обошлось без пострадавших. Устанавливаем окончательные последствия обстрела», — заявил Гончаренко.





Ранее мы писали, что в результате обстрела массированного обстрела 10 ноября Краматорска получила ранения одна женщина.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»