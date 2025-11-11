Украинские войска продвинулись под Покровском – ISW

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись на Покровском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 10 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись в южной части города Родинское. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 10 ноября, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись в селе Затышок.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 63 российских штурма, в частности в районе Родинского.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко