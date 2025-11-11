Українські війська просунулися під Покровськом – ISW

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, свідчать про те, що українські війська просунулися у південній частині міста Родинське. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, свідчать про те, що ЗСУ просунулися у селі Затишок.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 63 російські штурми, зокрема в районі Родинського.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко