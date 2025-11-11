На Луганщине оккупанты значительно повысили стоимость аренды офисных и торговых помещений: в ОВА рассказали, насколько выросли цены

Глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко. Фото: ЛОВА

В Луганской области оккупанты значительно повысили стоимость аренды офисных и торговых помещений. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, в среднем цены выросли на 70%.



«Речь идет не только о Луганске, но и о меньших городах, где встречаются предложения по еще более завышенным ценам. Арендаторам практически не оставили иного выбора, как согласиться на новые условия, чтобы не закрыть бизнес», – рассказал Харченко.

Напомним, что в оккупированном городе Северскодонецк на Луганщине жители готовятся к четвертой зиме без отопления.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко