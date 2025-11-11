На Луганщине оккупанты значительно повысили стоимость аренды офисных и торговых помещений: в ОВА рассказали, насколько выросли цены

В Луганской области оккупанты значительно повысили стоимость аренды офисных и торговых помещений. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.
По его словам, в среднем цены выросли на 70%.
«Речь идет не только о Луганске, но и о меньших городах, где встречаются предложения по еще более завышенным ценам. Арендаторам практически не оставили иного выбора, как согласиться на новые условия, чтобы не закрыть бизнес», – рассказал Харченко.
Напомним, что в оккупированном городе Северскодонецк на Луганщине жители готовятся к четвертой зиме без отопления.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко