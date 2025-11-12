Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
300 тысяч украинцев под ружье: Кремль готовит новую волну мобилизации на оккупированных территориях
Осенью Москва приняла ряд решений, напрямую касающихся мобилизации на оккупированных территориях Украины. После того как Владимир Путин подписал указ о включении захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав Южного военного округа, управление этими регионами фактически перешло к российскому командованию.

Это приведет к новой волне мобилизации — около 50 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Если раньше россияне сосредотачивались на Донбассе, то теперь речь идет обо всех оккупированных территориях.

«Вопроса законности для них вообще не существует. Украинцев рассматривают как пушечное мясо», — говорит один из украинских военных аналитиков. По его словам, среди пленных нередко оказываются именно жители захваченных регионов, мобилизованные силой.

Призыв под обещания и угрозы

В Запорожской области мужчин пытаются привлечь на контрактную службу, обещая большие выплаты, но, как отмечают местные жители, получить их почти невозможно. Разорвать контракт также нельзя.

Сейчас в Мелитополе готовят новую волну мобилизации: военкоматы составляют списки мужчин от 18 до 50 лет, ходят по домам, проверяют документы у коммунальщиков, строителей и охранников — тех, кого можно быстро бросить на фронт без подготовки.

Призыв круглый год

4 ноября Путин подписал закон о круглогодичном призыве. Формально отправка новобранцев в армию будет, как и раньше, дважды в год — весной и осенью. Но призывные и медицинские комиссии теперь будут работать без перерывов.

По словам адвоката Николая Полозова, население постепенно приучают к тому, что повестки могут приходить постоянно, чтобы люди перестали прятаться. В будущем этот механизм могут использовать для принудительной мобилизации через электронные повестки.

«Людоловы» и страх

На оккупированных территориях уже несколько лет не прекращаются облавы. Мужчин хватают на улицах, дома и даже в больницах. Жительница Донецка рассказала, что к ней в дом вломились ночью: «Пять человек в балаклавах, с пистолетами. Искали моего старшего сына. Кричали, грубили. Младшего задержали прямо на улице».

В Луганской области рейды проходят реже, но массовой мобилизации там и не требуется — большинство мужчин забрали еще в 2022 году. Тогда принудительный призыв начался за несколько дней до полномасштабного вторжения.

300 тысяч мобилизованных в Донбассе

По данным Института стратегических исследований и Восточной правозащитной группы, за два года Россия мобилизовала на оккупированных территориях более 300 тысяч человек, из них около 140 тысяч — только в Донецкой области. Людей забирали прямо с шахт, заводов, теплосетей.

На шахте «Должанская-Капитальная» отправили на фронт более 400 работников — половину коллектива. Из-за этого в промышленности и коммунальной сфере региона образовался дефицит кадров.

Принудительная мобилизация — это военное преступление

«Это прямое нарушение международного права, — подчеркивают украинские правозащитники. — Оккупант не имеет права призывать на военную службу население захваченных территорий». Тем не менее, Москва продолжает принудительный призыв, теперь прикрывая его контрактами. По сути, человек подписывает документ под давлением — и становится солдатом.

Правозащитник Борис Захаров считает, что Украина должна выработать стратегию обращения с такими людьми: «Если человек был мобилизован насильно и добровольно сдался в плен, его нужно рассматривать как гражданина, попавшего в беду, а не как коллаборанта».

Украинцев заставляют воевать против украинцев

Жители Донбасса пишут в соцсетях, что мобилизация затронула практически каждую семью. Некоторых мужчин не могут вернуть с фронта уже три года.

«Украинцев вынуждают воевать против украинцев, — констатируют аналитики. — И именно они, жители оккупированных территорий, снова окажутся в первом эшелоне, когда начнется новая волна мобилизации».

Напомним, на оккупированной Херсонщине захватчики убили четырех мужчин.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

