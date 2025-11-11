На окупованій Херсонщині загарбники вбили чотирьох чоловіків

Поліція шукає свідків убивства окупантами чоловіка у Новій Каховці. Фото: Відділу розслідування злочинів

Російські окупанти розстріляли чотирьох чоловіків на тимчасово окупованій Херсонській області. Інцидент стався 2022 року навесні. Про це повідомили у пресслужбі Відділу розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, слідчого управління Головного управління Національної поліції у Херсонській області.



«Навесні 2022 року військовослужбовці Російської Федерації, перебуваючи на земельній ділянці навпроти будинку на вул. Визволителів у с. Високопілля Бериславського району Херсонської області розстріляли з вогнепальної зброї чотирьох осіб чоловічої статі віком 25-40 років, троє з яких залишаються неідентифікованими до цього часу», — йдеться у повідомленні.





Поліцейські встановлюють особи загиблих, свідків та очевидців злочину.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»