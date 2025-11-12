Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
300 тисяч українців на війну: Кремль готує нову хвилю мобілізації на окупованих територіях
300 тисяч українців на війну: Кремль готує нову хвилю мобілізації на окупованих територіях

Восени Москва ухвалила низку рішень, які безпосередньо стосуються мобілізації на окупованих територіях України. Після того, як Володимир Путін підписав указ про включення захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу Південного військового округу, управління цими регіонами фактично перейшло до російського командування.

Це спричинить нову хвилю мобілізації — близько 50 тисяч чоловіків віком від 18 до 55 років. Якщо раніше росіяни зосереджувалися на Донбасі, то тепер йдеться про всі окуповані території.

«Питання законності для них взагалі не існує. Українців розглядають як гарматне м'ясо», — каже один із українських воєнних аналітиків. За його словами, серед полонених нерідко виявляються саме жителі захоплених регіонів, які мобілізовані примусово.

Мобілізація під обіцянки та погрози

На Запоріжжі чоловіків намагаються залучити на контрактну службу, обіцяючи великі виплати, але, як зазначають місцеві жителі, отримати їх майже неможливо. Розірвати контракт також не можна.

Нині у Мелітополі готують нову хвилю мобілізації: військкомати складають списки чоловіків від 18 до 50 років, ходять будинками, перевіряють документи у комунальників, будівельників та охоронців — тих, кого можна швидко кинути на фронт без підготовки.

Призов цілий рік

4 листопада Путін підписав закон про цілорічний призов. Формально відправлення новобранців до армії буде, як і раніше, двічі на рік — навесні та восени. Але призовні та медичні комісії тепер працюватимуть безперервно.

За словами адвоката Миколи Полозова, населення поступово привчають до того, що повістки можуть постійно приходити, щоб люди перестали ховатися. У майбутньому цей механізм можуть використовувати для примусової мобілізації через електронні повістки.

«Людолови» та страх

На окупованих територіях уже кілька років не припиняються облави. Чоловіків хапають на вулицях, в будинках та навіть у лікарнях. Донеччанка розповіла, що до неї в будинок вломилися вночі: «П'ятеро людей у балаклавах, з пістолетами. Шукали мого старшого сина. Кричали, лаялись. Молодшого затримали просто на вулиці».

На Луганщині рейди проходять рідше, але масової мобілізації там і не потрібно — більшість чоловіків забрали ще 2022 року. Тоді примусовий призов розпочався за кілька днів до повномасштабного вторгнення.

300 тисяч мобілізованих на Донбасі

За даними Інституту стратегічних досліджень та Східної правозахисної групи, за два роки Росія мобілізувала на окупованих територіях понад 300 тисяч осіб, з них близько 140 тисяч лише у Донецькій області. Людей забирали прямо із шахт, заводів, тепломереж.

На шахті «Довжанська-Капітальна» відправили на фронт понад 400 працівників — половину колективу. Через це у промисловості та комунальній сфері регіону утворився дефіцит кадрів.

Примусова мобілізація – це воєнний злочин

«Це пряме порушення міжнародного права, — наголошують українські правозахисники. — Окупант не має права забирати на військову службу населення захоплених територій». Проте Москва продовжує примусовий призов, тепер прикриваючи його контрактами. По суті, людина підписує документ під тиском і стає солдатом.

Правозахисник Борис Захаров вважає, що Україна має виробити стратегію поводження з такими людьми: «Якщо людина була мобілізована насильно і добровільно здалася в полон, її треба розглядати як громадянина, який потрапив у біду, а не як колаборанта».

Українців змушують воювати проти українців

Жителі Донбасу пишуть у соцмережах, що мобілізація торкнулася практично кожної родини. Деякі чоловіки не можуть повернутись з фронту вже три роки.

«Українців змушують воювати проти українців, — констатують аналітики. — І саме вони, мешканці окупованих територій, знову опиняться у першому ешелоні, коли розпочнеться нова хвиля мобілізації».

Нагадаємо, на окупованій Херсонщині загарбники вбили чотирьох чоловіків.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

