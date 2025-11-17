«Укрзализныця» отменила часть рейсов на Днепропетровщине из-за боевой обстановки

«Укрзализныця» сообщила о временных изменениях в движении пригородных поездов Днепропетровщины из-за влияния боевой обстановки в области. Часть рейсов сегодня не сможет выполнить поездки, а некоторые будут следовать с задержками.



По данным перевозчика, временно прекращено движение следующих поездов: №6272 «Синельниково-1 — Павлоград-1»; №6277 «Павлоград-1 — Синельниково-1».

Для пассажиров, которым необходимо добраться по этому направлению, остаются доступными альтернативные рейсы: №6280 «Синельниково-1 — Павлоград-1»; №6291 на участке «Павлоград-1 — Синельниково-1».

Кроме того, поезд №6008 «Пятихатки — Днепр» следует с задержкой примерно на 30 минут.

Как отмечают в «Укрзализныце», изменения связаны с ситуацией безопасности и могут обновляться в течение дня.

Напомним, в этом месяце Россия атаковала железнодорожную станцию в Каменском Днепропетовской области.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»