Насосы остановились: в оккупированном Донецке воды нет даже по графику

В оккупированном Донецке после очередных перебоев со светом, вызванных ударом по энергообъектам, усугубились проблемы с водоснабжением. Об этом сообщают оккупационные представители «Воды Донбасса».

По их словам, плановой подачи воды сегодня не будет в Калининском районе, а также в части Киевского и Куйбышевского. В оккупационной структуре уверяют, что проблема «должна стабилизироваться» только к следующему запуску системы — 20 ноября.

Как объясняют коммунальщики, энергетический сбой полностью остановил работу насосов и фильтров, обеспечивающих подачу воды в город. Это касается Верхнекальмиусской фильтровальной станции, которая осталась без электропитания. Ее остановка привела к остановке водоснабжения в нескольких районах, в том числе Кировском и Красногвардейском.

«Насосные станции не могут работать без электричества», — сказали в «Воде Донбасса». Восстановить систему, по их словам, возможно только после возвращения электропитания и проведения ремонтных работ.

В отдельных районах города оккупационные власти организовали временный подвоз воды, однако местные жители жалуются, что он нерегулярный и не покрывает потребностей.

Ранее мы писали, что оккупационная власть группировки «ДНР» сообщила о масштабных отключениях электроэнергии в ночь на 17 ноября после серии точечных ударов украинских дронов по энергетическим объектам на временно оккупированной территории Донецкой области. По их же данным, без света оставались около 500 тысяч жителей Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»