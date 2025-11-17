Точкові удари по інфраструктурі окупованого Донбасу: загарбники підтвердили масштаб збитків

Пошкоджено енергооб'єкти окупованої частини Донецької області. Скріншот

Окупаційна влада угрупування «ДНР» повідомила про масштабні відключення електроенергії в ніч на 17 листопада після серії точкових ударів українських дронів по енергетичних об'єктах на тимчасово окупованій території Донецької області.



За їхніми даними, без світла залишалося близько 500 тисяч мешканців Донецька, Макіївки, Горлівки та Ясинуватої. Окупанти заявили, що розпочали екстрені відновлювальні роботи. До ранку частково вдалося повернути живлення до Донецька та Макіївки, а у Горлівці — повністю. При цьому під відключення потрапили як центральні райони Донецька, так і кілька околиць, підтверджуючи масштаб уразливості окупаційної інфраструктури.

У соцмережах також поширилися фотографії чеських дронів із 50-кілограмовими бойовими зарядами, які, за твердженням окупантів, прямували до району Старобешівської ТЕС. Крім того, вони повідомляють про знищення найновішого українського безпілотника FP-2 із фугасним зарядом аналогічної ваги.



Він нібито готувався атакувати залізничний вузол в окупованому Докучаєвську. Ще кілька українських дронів з осколково-фугасними бойовими частинами було помічено на підльоті до підстанції в Куйбишевському районі Донецька.

Повідомлення окупаційної влади підтверджують: українські сили продовжують точково виводити з ладу критичні військові та логістичні об'єкти на захопленій території, роблячи окупацію дедалі більш затратною та уразливою.

Раніше ми писали про масовий блекаут в окупованій частині Донецької області, який виник після серйозної аварії на ключовій підстанції «Чайкіно» потужністю 330 кВт. Також повідомлялося про аварійне відключення Старобешівської ТЕС.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»



