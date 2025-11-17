Насоси зупинилися: в окупованому Донецьку води немає навіть за графіком

В окупованому Донецьку після чергових перебоїв зі світлом, спричинених ударом по енергооб'єктах, посилилися проблеми з водопостачанням. Про це повідомляють окупаційні представники «Води Донбасу».

За їх словами, планової подачі води сьогодні не буде у Калінінському районі, а також у частині Київського та Куйбишевського. В окупаційній структурі запевняють, що проблема «має стабілізуватися» лише до наступного запуску системи — 20 листопада.

Як пояснюють комунальники, енергетичний збій повністю зупинив роботу насосів та фільтрів, які забезпечують подачу води до міста. Це стосується Верхньокальміуської фільтрувальної станції, яка залишилася без електроживлення. Її зупинка призвела до зупинки водопостачання у кількох районах, зокрема Кіровському та Червоногвардійському.

«Насосні станції не можуть працювати без електрики», — сказали у «Воді Донбасу». Відновити систему, за їхніми словами, можливо лише після повернення електроживлення та проведення ремонтних робіт. В окремих районах міста окупаційна влада організувала тимчасове підвезення води, проте місцеві жителі скаржаться, що воно нерегулярне і не покриває потреб.

Раніше ми писали, що окупаційна влада угруповання «ДНР» повідомила про масштабні відключення електроенергії в ніч на 17 листопада після серії точкових ударів українських дронів по енергетичних об'єктах на тимчасово окупованій території Донецької області. За їхніми даними, без світла залишалося близько 500 тисяч мешканців Донецька, Макіївки, Горлівки та Ясинуватої.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»