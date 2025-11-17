Российские войска обстреляли Краматорскую громаду: ранен мужчина

17 ноября в 16:50 российские войска обстреляли частный сектор Краматорской громады Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



Удар пришелся по прилегающей территории частного дома.



В результате атаки ранения получил мужчина 1977 года рождения. Ему оказывают медицинскую помощь.



Устанавливаются окончательные последствия обстрела.

Напомним, что 17 ноября войска России артиллерией и БПЛА нанесли удары по городу Никополь на Днепропетровщине, в результате чего есть погибшие и раненые.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко