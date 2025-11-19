Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россия атаковала критическую инфраструктуру Украины: ПВО сбила большинство целей
19 ноября 2025, 10:40

В ночь на 19 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, используя ударные, имитационные и разведывательные БПЛА, крылатые и баллистические ракеты. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

Радиотехническими войсками и средствами РЭБ было обнаружено и сопровождено 524 средства воздушного нападения – 476 БПЛА и 48 ракет.

Противник применял:

  • 300 БПЛА типа «Герань-2» / «Shahed-136»;

  • 176 БПЛА типов «Гербера» / «Пародия» / «Молния»;

  • 40 крылатых ракет Х-101;

  • 7 крылатых ракет 3М14 «Калибр»;

  • 1 баллистическую ракету 9М723 ОТРК «Искандер-М» / KN-23.

Противовоздушной обороной и средствами РЭБ было сбито или подавлено:

  • 442 из 476 БПЛА (92%);

  • 41 из 48 ракет (85%), включая 34 Х-101 и 7 «Калибр». Баллистическая ракета «Искандер-М» не была сбита.

Основное направление удара – Львовская, Тернопольская и Харьковская области. Зафиксированы попадания 7 ракет и 34 ударных БПЛА на 14 локациях, а падение обломков сбитых средств – на 6 локациях.



Отмечается высокая эффективность ПВО и РЭБ в нейтрализации большинства угроз.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

