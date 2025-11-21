Камера «Мавика» сняла удар ФАБ по селу Андреевка на Сумщине

Сброс оккупантов авиабомбы с УМПК на Сумщину.

Камера российского дрона «Мавик» зафиксировала момент пролёта авиабомбы ФАБ с УМПК, которая ударила по селу Андреевка в Сумской области. Видео обнародовал архив кадров российско-украинской войны WarArchive.



На опубликованных кадрах видно прохождение боеприпаса и момент удара по территории населённого пункта.



По данным Генерального штаба Украины, за прошедшие сутки на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Также российская армия нанесла два авиационных удара и сбросила пять управляемых авиабомб.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»