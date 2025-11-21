Камера «Мавіка» зняла удар ФАБ по селу Андріївка на Сумщині

Скидання окупантами авіабомби з УМПК на Сумщину.

Камера російського дрона «Мавік» зафіксувала момент прольоту авіабомби ФАБ з УМПК, яка влучила по селу Андріївка в Сумській області. Відео оприлюднив архів кадрів російсько-української війни WarArchive.



На поширених кадрах видно проліт боєприпаса та момент удару по території населеного пункту.



За даними Генерального штабу України, минулої доби на Північно-Слобожанському та Курському напрямках сталося одне бойове зіткнення. Також російська армія завдала два авіаудари та скинула п’ять керованих авіабомб.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»