Камера «Мавіка» зняла удар ФАБ по селу Андріївка на Сумщині

Камера російського дрона «Мавік» зафіксувала момент прольоту авіабомби ФАБ з УМПК, яка влучила по селу Андріївка в Сумській області. Відео оприлюднив архів кадрів російсько-української війни WarArchive.
На поширених кадрах видно проліт боєприпаса та момент удару по території населеного пункту.
За даними Генерального штабу України, минулої доби на Північно-Слобожанському та Курському напрямках сталося одне бойове зіткнення. Також російська армія завдала два авіаудари та скинула п’ять керованих авіабомб.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях