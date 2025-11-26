Экипаж «Белый ангел» вывез людей из Лимана под атаками дронов

Экипаж полиции «Белый ангел» провёл очередную сложную эвакуацию из фронтового Лимана. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Каждый их въезд в город — риск для жизни: за машиной постоянно охотятся вражеские дроны. На кадрах с бодикамер видно, как полицейские спасают жителей частного сектора и трёх человек, которые пешком вышли из посёлка Заречное, где продолжаются тяжёлые бои.



Две женщины и мужчина прошли около 12 километров, чтобы избежать оккупации. Привязав сумки к велосипеду, они пробирались под обстрелами и сильным дождём.

«Страшные мучения! Прятались от дронов под деревьями, лезли по сорнякам. Потом пошёл такой дождь, что с нас текло», — рассказала пожилая жительница Заречного.

«А что с вашим жильём?» — спросили полицейские.

«Сгорело, сожгли дроны», — ответила женщина.

Полицейские также вывезли нескольких жителей Лимана. Из-за угрозы атак пассажирам приходилось покидать автомобиль и укрываться, пока экипаж контролировал ситуацию в воздухе. Сейчас все эвакуированные находятся в безопасности.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»