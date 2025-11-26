Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Экипаж «Белый ангел» вывез людей из Лимана под атаками дронов
26 ноября 2025, 16:16

Экипаж полиции «Белый ангел» провёл очередную сложную эвакуацию из фронтового Лимана. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Каждый их въезд в город — риск для жизни: за машиной постоянно охотятся вражеские дроны. На кадрах с бодикамер видно, как полицейские спасают жителей частного сектора и трёх человек, которые пешком вышли из посёлка Заречное, где продолжаются тяжёлые бои.

Две женщины и мужчина прошли около 12 километров, чтобы избежать оккупации. Привязав сумки к велосипеду, они пробирались под обстрелами и сильным дождём.

«Страшные мучения! Прятались от дронов под деревьями, лезли по сорнякам. Потом пошёл такой дождь, что с нас текло», — рассказала пожилая жительница Заречного.
«А что с вашим жильём?» — спросили полицейские.
«Сгорело, сожгли дроны», — ответила женщина.

Полицейские также вывезли нескольких жителей Лимана. Из-за угрозы атак пассажирам приходилось покидать автомобиль и укрываться, пока экипаж контролировал ситуацию в воздухе. Сейчас все эвакуированные находятся в безопасности.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Лиман Заречное
Эвакуация пожилых людей Эвакуация мирных жителей
полиция Донецкой области Белые ангелы

