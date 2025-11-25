Полицейские эвакуировали семью с подростком из Константиновки

В Константиновке полицейские эвакуировали семью с 15-летним подростком. С собой семья забрала домашних питомцев — двух собак и двух кошек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.



Семья проживала в частном секторе и считала свой район относительно безопасным. Однако в последнее время эта часть города подвергается интенсивным обстрелам, поэтому люди решили эвакуироваться и обратились за помощью к полиции.



«Начались сильные обстрелы, все летит в наш район — ракеты, БПЛА, авиабомбы, «Грады». Когда прилетели «кассеты», мой знакомый обгорел, а его отец погиб», — рассказал местный житель.



Начальник полиции Константиновки Дмитрий Кирдяпкин отметил, что ситуация в городе остаётся чрезвычайно сложной: «Ежедневно оккупанты наносят 10–20 авиаударов по Константиновке, над городом постоянно кружат FPV-дроны, которые охотятся на любой транспорт. Много разрушений, а в последнее время — много погибших и раненых среди мирных жителей».







Напомним, российская армия днем во вторник, 25 ноября, обстреляла прифронтовой Славянск. В результате удара пострадали два человека.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»