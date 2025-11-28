Студентов в оккупированном ДонТУ обязали раскрывать подробные данные о родственниках

В захваченном оккупантами Донецком техническом университете студентов обязали заполнять новые расширенные анкеты о своих родственниках.



Как сообщает движение «Желтая лента», в документах требуют указать не только места работы родителей, но и где работают тети, дяди, двоюродные братья и сестры.



«Одних профессий теперь недостаточно: студентам выдают анкеты домой, чтобы они вернулись уже с точными названиями предприятий, компаний и бюджетных учреждений, где работают их родственники», — рассказали активисты.

Ранее мы писали, что украинцев на оккупированных территориях погружают в информационную изоляцию.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»