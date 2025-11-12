СВР Украины раскрыла масштабы «теневого флота» России

Нефтяной танкер BALLA под флагом Либерии, управляемый греческой TMS Tankers Ltd, совершал рейсы из Усть-Луги в 2025 году.

Служба внешней разведки Украины продолжает отслеживать деятельность так называемого «теневого флота» России, анализируя изменения, связанные с усилением санкционного давления и попытками Кремля обойти международные ограничения.



По данным СВР, в октябре 2025 года из российских портов вышло 140 танкеров, которые в общей сложности экспортировали 15,97 млн тонн нефти и нефтепродуктов (примерно 116,9 млн баррелей).



Из этого количества 84 судна относятся к «теневому флоту» РФ, из которых 72 уже находятся под санкциями.



Оставшиеся 56 танкеров не входят в «теневой флот», однако 15 из них также подпадают под международные ограничения.



В Службе внешней разведки отметили, что подобная активность свидетельствует о продолжающихся попытках России уклоняться от санкций и поддерживать экспорт энергоносителей, несмотря на международное давление.

Ранее международный исследовательский проект Shadow Fleet Secrets пришёл к выводу, что европейские и американские судовладельцы за последние годы продали 230 старых танкеров в российский «теневой флот».

