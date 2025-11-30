Двое погибших и пятеро раненых: потери среди мирных жителей Донетчины за сутки

За 29 ноября в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли двое мирных жителей — оба в Лимане. Еще пять человек получили ранения в трех городах области. Об этом сообщает Донецкая ОВА.



В Константиновке пострадали трое местных жителей, в Краматорске и Славянске — по одному раненому в каждом городе.

По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло 3744 мирных жителя, еще 8501 человек получил ранения.

Отдельно подчеркивается, что эта статистика не включает данные по Мариуполю и Волновахе — там до сих пор невозможно установить точное количество жертв из-за масштабов разрушений и отсутствия доступа к полной информации.

Напомним, в результате обстрела Краматорска пострадала женщина 1989 года рождения.



