Двоє загиблих та п'ятеро поранених: втрати серед мирних жителів Донеччини за добу

За 29 листопада в результаті російських обстрілів на Донеччині загинули двоє мирних жителів — обидва в Лимані. Ще п'ятеро людей отримали поранення у трьох містах області. Про це повідомляє Донецька ОВА.



У Костянтинівці постраждали троє місцевих жителів, у Краматорську та Слов'янську — по одному пораненому у кожному місті.

За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення РФ у Донецькій області загинуло 3744 мирних мешканців, ще 8501 особа отримала поранення.

Окремо підкреслюється, що ця статистика не включає дані щодо Маріуполя та Волновахи — там досі неможливо встановити точну кількість жертв через масштаби руйнувань та відсутність доступу до повної інформації.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Краматорська постраждала жінка 1989 року народження.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»